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Накануне мужчины подрались за девушку возле кафе на проспекте Просвещения
Сегодня, 9:30
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Накануне мужчины подрались за девушку возле кафе на проспекте Просвещения

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Один человек попал в больницу.

Накануне, 30 июня, в Петербурге подрались мужчины. Конфликт произошел возле кафе в доме № 46 по проспекту Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию обратились очевидцы. На место случившегося прибыли правоохранители. Они установили, что возле общепита в рукопашную вступили две компании. Мужчины поссорились из-за девушки. 

Известно, что один из участников конфликта, 33-летний житель Краснодарского края, оказался в больнице. Он получил различные травмы. Еще двое мужчин и одна женщина после оказания медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение.

Полицией приняты меры по установлению и задержанию всех участников конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пенсионер из дома-интерната напал на своего соседа.

Фото: Piter.tv 

Теги: драка, полиция, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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