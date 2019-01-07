Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

После дорожного конфликта в Красном Селе возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 29 декабря на перекрестке улицы Массальского и проспекта произошел дорожный конфликт. Было установлено, что 32-летний Б. избил 41-летнего Т. Пострадавший в открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и гематомами, в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

В субботу, 30 декабря, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый опрошен, отпущен под обязательство о явке.

Проводится проверка по факту наезда большегруза на пешеходов в Янино.

Фото: Piter.tv