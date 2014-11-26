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У Колонистского пруда подрались четверо мужчин и женщина
Сегодня, 9:21
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У Колонистского пруда подрались четверо мужчин и женщина

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Оперативники выяснили, что отдыхающие поругались на почве излишне выпитого спиртного.

Накануне, 31 июля, в Пушкине подрались пять человек у  Колонистского пруда. Конфликт случился напротив спасательной станции по Софийскому бульвару. Стражи порядка задержали участников перепалки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицейский участок отправились пять человек, в возрасте от 23 до 34 лет, среди которых была 26-летняя женщина. Известно, что трое участников конфликта ранее привлекались к уголовной ответственности. 

Оперативники выяснили, что отдыхающие поругались на почве излишне выпитого спиртного. На компанию составили протокол за мелкое хулиганство. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Новосибирске за мелкое хулиганство на борту самолета была  привлечена супружеская пара.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, задержание, полиция, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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