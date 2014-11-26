У Колонистского пруда подрались четверо мужчин и женщина

Оперативники выяснили, что отдыхающие поругались на почве излишне выпитого спиртного.

Накануне, 31 июля, в Пушкине подрались пять человек у Колонистского пруда. Конфликт случился напротив спасательной станции по Софийскому бульвару. Стражи порядка задержали участников перепалки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицейский участок отправились пять человек, в возрасте от 23 до 34 лет, среди которых была 26-летняя женщина. Известно, что трое участников конфликта ранее привлекались к уголовной ответственности.

Оперативники выяснили, что отдыхающие поругались на почве излишне выпитого спиртного. На компанию составили протокол за мелкое хулиганство. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Новосибирске за мелкое хулиганство на борту самолета была привлечена супружеская пара.

Фото: Piter.tv