В Петербурге хотят протестировать доставку грузов летающими беспилотниками

Документы пока что находятся на стадии согласования.

В Петербурге планируют протестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Об этом рассказали "Ведомости".

Минэкономразвития одобрило предложение IT-компании "Флай дрон" и ряда производителей беспилотников об установлении на территории Северной столицы соответствующего экспериментального правового режима.

Документы пока что находятся на стадии согласования. Эксперимент может начаться уже во II квартале 2023 года и продлится 3 года. Предполагается, что дроны будут перевозить грузы массой от 100 г до 10 кг.

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