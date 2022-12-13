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В Петербурге хотят протестировать доставку грузов летающими беспилотниками
Сегодня, 13:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге хотят протестировать доставку грузов летающими беспилотниками

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Документы пока что находятся на стадии согласования.

В Петербурге планируют протестировать доставку грузов летающими беспилотниками. Об этом рассказали "Ведомости".

Минэкономразвития одобрило предложение IT-компании "Флай дрон" и ряда производителей беспилотников об установлении на территории Северной столицы соответствующего экспериментального правового режима.

Документы пока что находятся на стадии согласования. Эксперимент может начаться уже во II квартале 2023 года и продлится 3 года. Предполагается, что дроны будут перевозить грузы массой от 100 г до 10 кг.

Фото: pxhere.com

Теги: беспилотник, груз, дрон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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