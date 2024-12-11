В Петербурге с 15 февраля движение ограничат в двух районах

Речь идет о Приморском и Пушкинском районах.

В двух районах Петербурга с 15 февраля ограничат движение транспорта, сообщили в ГАТИ.

В Приморском районе до 31 мая в связи с работами по строительству газопровода затруднится проезд по улице 3-я Конная Лахта у Коннолахтинской дороги.

А в Пушкинском районе по 25 мая пройдет реконструкция инженерных сетей, поэтому закроют движение по Саперной улице в Пушкине от Гусарской улицы до Гвардейского бульвара, включая перекрестки.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Московском и Курортном районах с 14 февраля ограничат движение.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга