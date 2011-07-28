С 13 и 14 апреля дорожные ограничения введут в трех районах Петербурга

Речь идет о Выборгском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

В трех районах Петербурга ограничат движение транспорта с 13 и 14 апреля, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

В Выборгском районе с 14 до 28 апреля будут прокладывать инженерные сети, из-за чего перекроют проезд по Малой Объездной улице от Институтского проспекта до улицы Орбели.

В Красногвардейском районе с 13 апреля по 22 мая в связи с работами по ремонту дорожного покрытия затруднится движение по проспекту Косыгина от Заневского проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки и боковые проезды.

А во Фрунзенском районе с 14 до 15 апреля планируется ремонт инженерных сетей. По этой причине ограничивается проезд по боковому проезду улицы Белы Куна от Бухарестской улицы до Пражской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: проезд по Черниговской улице ограничат с 12 до 18 апреля.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга