  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проезд по Черниговской улице ограничат с 12 до 18 апреля
Сегодня, 10:59
121
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Проезд по Черниговской улице ограничат с 12 до 18 апреля

0 0

Движение затруднится из-за работ по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения с 12 до 18 апреля, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города. 

Проезд затруднится из-за работ по реконструкции канализационной сети по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, с закрытием движения по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5А по Черниговской улице. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что с 11 апреля движение ограничат в Приморском и Калининском районах. Пройдут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции водопровода. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии