Проезд по Черниговской улице ограничат с 12 до 18 апреля

Движение затруднится из-за работ по реконструкции канализационной сети.

В Московском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения с 12 до 18 апреля, рассказали в Государственной административно-технической инспекции города.

Проезд затруднится из-за работ по реконструкции канализационной сети по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, с закрытием движения по Черниговской улице в направлении от Московского проспекта к дому 5А по Черниговской улице.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что с 11 апреля движение ограничат в Приморском и Калининском районах. Пройдут работы по прокладке инженерных сетей и реконструкции водопровода.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга