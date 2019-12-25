  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга в Сургут запустили три дополнительных рейса
Сегодня, 8:26
158
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в Сургут запустили три дополнительных рейса

0 0

Количество рейсов увеличится до 10.

Три дополнительных рейса из Петербурга в Сургут (ХМАО) начала выполнять авиакомпания "Россия". Ежедневные рейсы пополнятся регулярными вылетами по средам, пятницам и воскресеньям. Количество рейсов увеличится до 10.

Из Северной столицы рейс отправляется в 11:15, в Сургут самолёт прибывает в 16:40.

Обратный вылет самолета происходит в 17:35, а прибытие в Петербург – в 19:05.

Ранее УФАС РФ обнаружило признаки нарушения федерального законодательства в условиях конкурса на создание проекта второй очереди аэропорта Пулково. Тендер будет перезапущен. 

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, рейс, сургут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии