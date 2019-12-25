Из Петербурга в Сургут запустили три дополнительных рейса

Количество рейсов увеличится до 10.

Три дополнительных рейса из Петербурга в Сургут (ХМАО) начала выполнять авиакомпания "Россия". Ежедневные рейсы пополнятся регулярными вылетами по средам, пятницам и воскресеньям. Количество рейсов увеличится до 10.

Из Северной столицы рейс отправляется в 11:15, в Сургут самолёт прибывает в 16:40.

Обратный вылет самолета происходит в 17:35, а прибытие в Петербург – в 19:05.

Ранее УФАС РФ обнаружило признаки нарушения федерального законодательства в условиях конкурса на создание проекта второй очереди аэропорта Пулково. Тендер будет перезапущен.

Фото: Piter.TV