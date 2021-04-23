В Выборге откроют дополнительные первые классы

Дополнительные классы открываются в тех школах, где для этого есть помещения.

В Выборгском районе продолжается прием документов на запись детей в первые классы общеобразовательных организаций. В первые классы уже зачислены 850 человек, из них 669 – в школы Выборга. Большинство заявлений (570) родителями подано самостоятельно через портал "Современное образование Ленинградской области". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Принято решение об открытии дополнительных первых классов в гимназии №11 и школе №37. Лариса Самченко, председатель комитета образования районной администрации

Дополнительные классы открываются в тех школах, где для этого есть помещения. Все интересующие вопросы родители будущих первоклассников могут задать по телефону: 8(81378) 3-58-74.

Ранее родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга.

Видео: ресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО