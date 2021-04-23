В Выборге откроют дополнительные первые классы

В Выборгском районе продолжается прием документов на запись детей в первые классы общеобразовательных организаций. В первые классы уже зачислены 850 человек, из них 669 – в школы Выборга. Большинство заявлений (570) родителями подано самостоятельно через портал "Современное образование Ленинградской области". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Принято решение об открытии дополнительных первых классов в гимназии №11 и школе №37.
Лариса Самченко, председатель комитета образования районной администрации
Дополнительные классы открываются в тех школах, где для этого есть помещения. Все интересующие вопросы родители будущих первоклассников могут задать по телефону: 8(81378) 3-58-74.
Ранее родителям первоклассников назвали четыре способа подачи заявления в школы Выборга.
Видео: ресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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