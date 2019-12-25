Домашняя собака прокусила лицо двухлетнему петербуржцу

36-летний отец пояснил, что ребёнок ударил игрушкой собаку по голове, чем напугал её.

В Приморском районе Петербурга выясняются обстоятельства получения травм маленьким ребенком. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 17 марта в больницу обратились родители двухлетнего мальчика. Они пояснили, что поздно ночью ребенка укусила домашняя собака. Врачи диагностировали инфицированные укушенные раны правой половины лица и госпитализировали мальчика в больницу.

Также 36-летний отец пояснил, что ребёнок ударил игрушкой собаку по голове, чем напугал её. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv