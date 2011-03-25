Исторический облик балконам на доме купцов Елисеевых вернут к следующей весне

Балконы демонтировали в начале 2000-х.

Исторический облик дому купцов Елисеевых на Невском проспекте вернут к концу марта 2022 года. Об этом узнал телеканал "Санкт-Петербург".

Балконы демонтировали еще в начале XX века из-за аварийного состояния. Перила погнул сорвавшийся с крыши лед, а бутоны и листья разъела ржавчина. Кроме того, в запущенном состоянии находились и сами балконы. Чтобы восстановить исторические элементы, современные кузнецы сначала лепили их из пластилина, а затем создавали специальный инструмент. Работы по воссозданию ажурных решеток почти завершили. Далее мастерам предстоит отполировать конструкции, загрунтовать и покрасить их в зеленый цвет.

Директор академического театра комедии им. Н.П.Акимова Алексей Фрадин отметил, что восстановление балконов было совместной инициативой учреждения и правительства Петербурга. Петербуржцы и туристы смогут увидеть, как балконы выглядели в 1906 году. Работы начались в конце ноября.

Фото: комитет по культуре Петербурга