Дмитрий Никулин поздравил с праздником сотрудников скорой помощи Выборга

В конференц-зале городской поликлиники Выборга 28 апреля состоялось мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С профессиональным праздником врачей, фельдшеров, медсестер, диспетчеров и водителей экипажей службы скорой помощи поздравили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, замглавы районной администрации Николай Шишкин, главный врач ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница" Михаил Гуткин.

Вы те, кто всегда первыми приходит на помощь, когда у нас случаются проблемы со здоровьем. 2020 год выдался особенно тяжелым. К вашей, и без того непростой, работе добавились задачи, решать которые приходилось в сложных условиях.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"