Директора магазина на Оптиков избили за то, что он пытался предотвратить кражу

Компания состояла из пяти людей.

Группа людей напала на директора магазина на улице Оптиков. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась госпитализация. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в шестом часу вечера 13 июля. Пятеро граждан взяли в магазине товары попыталась скрыться, не расплатившись за него. На выходе их хотел остановить 36-летний директор. Злоумышленники распылили газ из перцового баллончика, избили мужчину и сбежали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулиганов еще не нашли.

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Фото: Piter.tv