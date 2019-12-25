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Директора магазина на Оптиков избили за то, что он пытался предотвратить кражу
Сегодня, 9:34
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Директора магазина на Оптиков избили за то, что он пытался предотвратить кражу

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Компания состояла из пяти людей.

Группа людей напала на директора магазина на улице Оптиков. Пострадавший получил травмы, ему потребовалась госпитализация. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в шестом часу вечера 13 июля. Пятеро граждан взяли в магазине товары попыталась скрыться, не расплатившись за него. На выходе их хотел остановить 36-летний директор. Злоумышленники распылили газ из перцового баллончика, избили мужчину и сбежали. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулиганов еще не нашли. 

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Фото: Piter.tv

Теги: избиение, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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