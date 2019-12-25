Более 650 деятелей культуры и науки подписали письмо против принятия закона об ограничении просветительской деятельности

Обновленные закон может ограничить сотрудничество с международными организациями.

Деятели культуры и науки обратились к федеральным властям с требованием не принимать законопроект, ограничивающий просветительскую деятельность в России. На данный момент под открытым письмом оставили свою подпись более 650 человек.

Речь идет о поправках в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые уже прошли первое чтение в Государственной Думе. Законопроект вводит понятие "просветительская деятельность". Авторы инициативы запрещают использовать деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов". В связи с этим всем образовательным организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и работу с иностранными учеными.

Авторы открытого письма считают, что законопроект носит "исключительно ограничительный характер", "вводит дублирующее регулирование и создает предпосылки для цензурирования просветительской деятельности". Также на образовательные организации ляжет дополнительная бюрократическая нагрузка, выдержать которую смогут не все некоммерческие независимые организация за неимением ресурсов. Таким образом, международные обмены могут оказаться под угрозой.

Также деятели культуры и науки обеспокоены тем, что полномочия Правительства РФ в этой ситуации оказываются расплывчатыми и безграничными.

Письмо подписали художники, кураторы, искусствоведы, продюсеры, преподаватели из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и других городов.

Против поправок также выступил петербургский Музей стрит-арта. Петицию на сайте change.org подписали почти 189 тыс. человек.

Фото: Instagram / @strtartmuseum