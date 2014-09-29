По версии следствия, 26 мая 2024 года девушка в одном из мессенджеров познакомилась с парнем. Некоторое время они общались онлайн, а потом она решила пригласить его в гости.

Петербурженка лишилась смартфона после встречи с онлайн-знакомым. Подробности сообщила прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, 26 мая 2024 года девушка в одном из мессенджеров познакомилась с парнем. Некоторое время они общались онлайн, а потом она решила пригласить его в гости. После личного знакомства 34-летний уроженец Ленобласти пригласил девушку прогуляться. Пока она собиралась, мужчина украл ее мобильник и сбежал из квартиры. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно был задержан карманник, который обворовывал иностранцев в Эрмитаже.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)