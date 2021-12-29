В Петербурге 13-летняя девочка отравилась таблетками после расставания с парнем

Она хотела успокоиться и выпила слишком много таблеток.

В Петербурге 13-летняя девочка отравилась таблетками после расставания с молодым человеком. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов матери, изначально ей показалось, что ее дочь приняла таблетки, поэтому она позвонила по телефонам 112 и 03, но дочь ее успокоила, что никаких таблеток не принимала. Позднее девочка рассказала, что она рассталась со своим молодым человеком, а так как разбила телефон и не могла позвонить матери, решила самостоятельно принять таблетки, чтобы успокоиться.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще одна 14-летняя петербурженка отравилась алкоголем на Думской.

Фото: Piter.tv