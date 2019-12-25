ДШИ №4 на Бухарестской присвоили имя дирижера Юрия Темирканова

Имя добавили в соответствии с решением Топонимической комиссии.

Детской школе искусств №4 на Бухарестской улице в Петербурге присвоили имя прославленного дирижера Юрия Темирканова. Об этом сообщили 5 июня в Смольном.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении Петербургскому государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Петербургская детская школа искусств №4" имени Ю. Х. Темирканова". Имя добавили в соответствии с решением Топонимической комиссии.

Жизнь и творчество Юрия Темирканова связаны с Петербургской академической филармонией имени Д. Д. Шостаковича. А ДШИ проводит большую работу по сохранению памяти о дирижере.

Напомним, Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни в 2023 году.

Фото: "Яндекс.Карты"