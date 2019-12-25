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ДШИ №4 на Бухарестской присвоили имя дирижера Юрия Темирканова
Сегодня, 13:08
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ДШИ №4 на Бухарестской присвоили имя дирижера Юрия Темирканова

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Имя добавили в соответствии с решением Топонимической комиссии.

Детской школе искусств №4 на Бухарестской улице в Петербурге присвоили имя прославленного дирижера Юрия Темирканова. Об этом сообщили 5 июня в Смольном. 

Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О присвоении Петербургскому государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Петербургская детская школа искусств №4" имени Ю. Х. Темирканова". Имя добавили в соответствии с решением Топонимической комиссии. 

Жизнь и творчество Юрия Темирканова связаны с Петербургской академической филармонией имени Д. Д. Шостаковича. А ДШИ проводит большую работу по сохранению памяти о дирижере.

Напомним, Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни в 2023 году. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: бухарестская улица, юрий темирканов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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