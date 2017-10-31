На Васильевском острове начинается строительство детского сада на 280 мест

В трехэтажном образовательном учреждении будет 15 групп.

В жилом квартале "Шкиперский 19" начинается строительство нового детского сада на 280 мест. Ввод в эксплуатацию планируется уже в третьем квартале 2025 года, сообщил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном образовательном учреждении будет 15 групп, одна из которых круглосуточная. На первом этаже разместят бассейн, а на территории рядом с садиком появятся игровые площадки. Здесь же будут соблюдены все принципы доступной среды: входы расположатся на уровне земли, без ступеней и порогов

Помимо жилых корпусов и строящегося детского сада на территории жилого квартала появится школа, на первых этажах домов откроются кафе, магазины и другие сервисы.

Фото: портал "Строительный Петербург"