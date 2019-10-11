В Юнтолово ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест

В детском саду будут оборудованы десять групп для воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста.

В Приморском районе на территории жилого квартала "Юнтолово" достроили детский сад на 200 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В детском саду будут оборудованы десять групп для воспитанников раннего, младшего и старшего дошкольного возраста с раздевалками, спальными, игровыми и туалетными комнатами. Также оборудованы кухня-столовая и медицинский кабинет. Также в ДОУ есть два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития.

На прилегающей территории размещены площадки для отдыха с теневыми навесами, организованы спортивные и игровые площадки.

По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге реализуется масштабное строительство социальных объектов. По результатам 2023 года в разных районах Северной столицы за счет бюджета и за счет внебюджетных средств будет построено 37 детских садов на 5570 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"