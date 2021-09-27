На улице Стахановцев открылся детский сад на 140 мест

Новый корпус детского сада №10 "Лукоморье" открылся во встроенных помещениях в ЖК "Малоохтинский 68" (улица Стахановцев, 1). Он рассчитан на 140 мест, в нем будет шесть групп, одна из которых – логопедическая – рассказал портал "Строительный Петербург".
В саду есть бассейн, актовый и спортивный залы, уютные спальни и игровые. Пищеблок оснащен современным оборудованием. На улице созданы прогулочные площадки с оборудованием для каждой возрастной группы.
Это пятый детский сад, который открылся в этом году в новых жилых кварталах Красногвардейского района. Всего создано 710 новых мест для дошкольников.
В 2025 году откроется еще два детских сада на 160 и 220 мест на Васнецовском проспекте и Энтузиастов. Также в следующем году начнется строительство еще трех дошкольных учреждений.
Ранее на Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детский сад.
Фото: Смольный
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