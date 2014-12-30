Жители Красногвардейского района на некоторое время остались без электричества

Жители Красногвардейского района пожаловались на проблемы с электричеством, а точнее – на его отсутствие. Об этом вечером 27 сентября петербуржцы рассказали в социальных сетях.
Без света на некоторое время остались жители, проживающие на Таллинской улице и на улице Стахановцев.
Моргнуло электричество, после чего во дворах на Таллинской и на Стахановцев кончился свет.
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Пользователи в комментариях отметили, что электричество вернулось достаточно быстро.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Чернявская
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