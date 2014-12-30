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Жители Красногвардейского района на некоторое время остались без электричества
Сегодня, 21:26
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Жители Красногвардейского района на некоторое время остались без электричества

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Инцидент произошел в районе 20 часов.

Жители Красногвардейского района пожаловались на проблемы с электричеством, а точнее – на его отсутствие. Об этом вечером 27 сентября петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

Без света на некоторое время остались жители, проживающие на Таллинской улице и на улице Стахановцев. 

Моргнуло электричество, после чего во дворах на Таллинской и на Стахановцев кончился свет.

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Пользователи в комментариях отметили, что электричество вернулось достаточно быстро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Чернявская

Теги: таллинская улица, улица стахановцев, электричество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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егорова зинаида
Сегодня 23:11

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