Жители Красногвардейского района на некоторое время остались без электричества

Инцидент произошел в районе 20 часов.

Жители Красногвардейского района пожаловались на проблемы с электричеством, а точнее – на его отсутствие. Об этом вечером 27 сентября петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Без света на некоторое время остались жители, проживающие на Таллинской улице и на улице Стахановцев.

Моргнуло электричество, после чего во дворах на Таллинской и на Стахановцев кончился свет. автор поста

Пользователи в комментариях отметили, что электричество вернулось достаточно быстро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Чернявская