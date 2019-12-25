В Новоселье достроили детский сад на 190 мест

Детский сад построен и введен в эксплуатацию по госпрограмме "Социальные объекты в обмен на налоги".

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 190 мест в поселке Новоселье Ломоносовского района. Об этом сообщила региональная администрация.

В новом дошкольном учреждении есть музыкальный и спортивный залы, игровые и спальные комнаты, кабинет для занятий с логопедом, пищеблок и столовая, а также современные игровые площадки для детей всех возрастов.

Детский сад построен и введен в эксплуатацию по госпрограмме "Социальные объекты в обмен на налоги". Ранее по соглашению с Правительством Ленинградской области инвестор построил два детских сада общей мощностью в 300 мест и школу для 550 детей.

Фото: администрация Ленобласти