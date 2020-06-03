В Петергофе после капремонта открыли детскую поликлинику

Для поликлиники на улице Аврова это первый капитальный ремонт здания за 45 лет.

В Петергофе после капитального ремонта открылась детская поликлиника (ул. Аврова, 19). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Для поликлиники на улице Аврова это первый капитальный ремонт здания за 45 лет. Ремонт стартовал в 2021 году, меньше чем за год была сделана перепланировка, заменены инженерные коммуникации. Также учреждение оснастили современным оборудованием.

Поликлиника стала "бережливой", появилась открытая регистратура, удобная навигация, места для отдыха, игровые зоны. Есть комната для кормления грудничков и малышей. Для каждого врача предусмотрен отдельный кабинет с компьютером и с доступом в общую сеть.

Поликлиника рассчитана почти на 358 посещений в смену. Она будет обслуживать порядка 14 тысяч детей. Первых пациентов она примет уже в понедельник.

Фото: пресс-служба Смольного