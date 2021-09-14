В Красносельском районе Петербурга появился новый детский сад

Дошкольное учреждение на 220 мест возвели на улице Добровольцев, 18.

Как сообщает сайт "Строительный Петербург", сад сможет принять 12 групп. Ранее по этому же адресу располагался детский сад 1970 года постройки, его снесли. Новый начали строить в июне 2020 года.

На месте этого нового красивого здания был двухэтажный садик, который был заброшен, много лет не функционировал. Все жители восприняли это строительство, так как оно очень своевременное, детских садов не хватает в округе. Сергей Толстоногов, начальник участка ООО "СУАР-Групп"

Детский сад оборудован всеми необходимыми системами безопасности и контроля. В группах установили санузлы и шкафы для сушки одежды, в спортивный зал завезли шведские стенки. Бассейн оснащен автоматической системой фильтрации. В зоне у бассейна и в раздевалках оборудованы полы с подогревом.

Для каждой группы на территории предусмотрена отдельная площадка с зоной для прогулок и занятий спортом. Сейчас детский сад проходит процедуру передачи собственнику, после чего состоится его открытие.

Ранее Piter.tv рассказывал, как работает самый большой пункт вакцинации от COVID-19 в Петербурге.

Видео: "Строительный Петербург"