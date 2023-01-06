Семейство капибар в Ленинградском зоопарке пополнилось в Новый год

Материнское молоко пока входит в рацион детенышей, однако основу питания уже составляют овощи, фрукты, зерно, сено и веточный корм.

В Ленинградском зоопарке 1 января у капибар Кайсы и Ермака родились два малыша – самец и самка. Эти "новогодние подарочки" быстро привыкли к киперам и почти сразу позволили чесать себя, а через месяц после рождения уже начали подходить сами, сообщили 17 марта в учреждении.

При этом самец до сих пор более робкий и пугливый: в первое время при любом подозрительном звуке он прятался за маму или сестру. Самка посмелее брата.

Общая любимая привычка детей Кайсы и Ермака – закапываться в сено. Делают они это настолько хорошо, что не всегда сразу понятно, где именно спрятались малыши. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Материнское молоко пока входит в рацион детенышей, однако основу питания уже составляют овощи, фрукты, зерно, сено и веточный корм.

Предпочтения в еде у брата и сестры разные. Девочка больше всего любит салат айсберг, а мальчик в первую очередь выбирает яблоки, как и папа Ермак. Оба детеныша любят овес и зелень пшеницы. Василиса Глухова, сотрудница Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке показали детеныша нильских крыланов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка