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СК Петербурга рассказал детали гибели блокадницы в ванне с кипятком
Сегодня, 15:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

СК Петербурга рассказал детали гибели блокадницы в ванне с кипятком

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Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти женщины.

В Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти 94-летней местной жительницы.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 15 февраля в ванной комнате квартиры одного из домов по Штурманской улице тела 94-летней женщины. Установлено, что блокадница жила одна, из квартиры не выходила, передвигалась с помощью ходунков. Помощь ей оказывал соцработник. Дверь в квартиру женщины была вскрыта сотрудниками  полиции  и работниками коммунальной службы по заявке о протечке горячей воды.

В ванной  оказался поврежденный смеситель, который и привёл к протечке. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти женщины. После этого будет принято процессуальное решение.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: блокадница, ванна, кипяток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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