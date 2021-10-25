  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии в Купчино пострадал несовершеннолетний водитель
Сегодня, 10:58
77
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В аварии в Купчино пострадал несовершеннолетний водитель

0 0

В его автомобиль въехал 46-летний водитель.

Полицейские Фрунзенского района устанавливают детали ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На перекрестке улиц Купчинская и Пловдивская днём 5 июня 46-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при проезде регулируемого перекрестка, предположительно на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением несовершеннолетнего одиннадцатиклассника. 

В результате ДТП подросток с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Утром 6 июня авария с тремя автобусами перекрыла проезд на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan almera, renault logan
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии