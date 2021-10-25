В аварии в Купчино пострадал несовершеннолетний водитель

Полицейские Фрунзенского района устанавливают детали ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
На перекрестке улиц Купчинская и Пловдивская днём 5 июня 46-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при проезде регулируемого перекрестка, предположительно на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением несовершеннолетнего одиннадцатиклассника.
В результате ДТП подросток с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.
Утром 6 июня авария с тремя автобусами перекрыла проезд на Московском проспекте.
Фото: Piter.tv
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