В аварии в Купчино пострадал несовершеннолетний водитель

В его автомобиль въехал 46-летний водитель.

Полицейские Фрунзенского района устанавливают детали ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На перекрестке улиц Купчинская и Пловдивская днём 5 июня 46-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, при проезде регулируемого перекрестка, предположительно на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением несовершеннолетнего одиннадцатиклассника.

В результате ДТП подросток с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Утром 6 июня авария с тремя автобусами перекрыла проезд на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv