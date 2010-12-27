Эксперты назвали регионы России с самым дешевым бензином

Специалисты посчитали, какой объем бензина АИ–92 можно приобрести на среднемесячную зарплату.

Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином для населения. Специалисты посчитали, какой объем бензина АИ–92 можно приобрести на среднемесячную зарплату представитель того или иного региона страны. Об этом сообщило РИА Новости.

Больше всего бензина могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого АО и Москвы (2; 1,6 и 1,8 тысяч литров соответственно). Жители Кабардино-Балкарии могут приобрести только 525 литров, Карачаево-Черкесии – 520 и Дагестана – 514.

Эксперты при этом отметили очень широкий разброс цен на топливо. Так, литр бензина в Челябинской области стоит 39,62 рубля, на Чукотке – 56 рублей.

Росстат: в Петербурге в июне цены на бензин выросли на 1,1%.