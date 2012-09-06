  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приезжий из Нигерии будет депортирован после нападения на него в Колпино
Сегодня, 9:04
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Приезжий из Нигерии будет депортирован после нападения на него в Колпино

0 0

У мужчины зафиксировали токсичное действие слезоточивого газа.

В Колпино в Петербурге напали на гражданина Нигерии. Потерпевший, не состоящий на миграционном учете, будет депортирован. 

Как пишет 78.ru, неизвестные распылили в лицо приезжего содержимое газового баллона. У мужчины зафиксировали токсичное действие слезоточивого газа, от госпитализации в больницу он отказался. 

В отделе полиции в отношении пострадавшего составили административный протокол за нарушение правил въезда в страну, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте в Петербурге школьника ограбили на 80 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: депортация, колпино, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии