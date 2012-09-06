Приезжий из Нигерии будет депортирован после нападения на него в Колпино

У мужчины зафиксировали токсичное действие слезоточивого газа.

В Колпино в Петербурге напали на гражданина Нигерии. Потерпевший, не состоящий на миграционном учете, будет депортирован.

Как пишет 78.ru, неизвестные распылили в лицо приезжего содержимое газового баллона. У мужчины зафиксировали токсичное действие слезоточивого газа, от госпитализации в больницу он отказался.

В отделе полиции в отношении пострадавшего составили административный протокол за нарушение правил въезда в страну, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте в Петербурге школьника ограбили на 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV