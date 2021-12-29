Глава "Владимирского округа" Денис Тихоненко стал советником спикера ЗакСа

Он получил предложение от Александра Бельского в конце прошлого года.

Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко стал советником спикера ЗакСа Петербурга Александра Бельского. Об этом он накануне сообщил в своем Instagram.

Депутат будет советником на общественных началах по вопросу грядущей муниципальной реформы.

Это даёт возможность конструктивного обсуждения вопроса. МО уже стал площадкой для обсуждения грядущих изменений, буду консолидировать мнения других коллег, и выходить с предложениями к председателю. Денис Тихоненко.

Глава муниципального округа отметил, что его волнуют возможные изменения. В частности, досрочные муниципальные выборы. В этом случае он вместе с коллегами на успевает воплотить в жизнь тот план, который был намечен. В связи с этим требуется диалог с властью.

Ранее Piter.tv рассказывал, какие изменения может повлечь муниципальная реформа.

Фото: ВКонтакте / Денис Тихоненко