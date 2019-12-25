В Приморском парке Победы 7 августа отметят День железнодорожника

Спортивно-музыкальный праздник начнется с благотворительного забега железнодорожников "Достигая цели!", все собранные средства от которого пойдут на лечение 16-летней Кати из Гатчины.

В России в первое воскресенье августа (в этом году 7 августа) отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. Центральное мероприятие на Октябрьской железной дороге пройдет в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Спортивно-музыкальный праздник начнется с благотворительного забега железнодорожников "Достигая цели!", все собранные средства от которого пойдут на лечение 16-летней Кати из Гатчины. У неё диагностирована деформация позвоночника (идиопатический правосторонний грудной сколиоз 4 степени). Кате требуется операция по коррекции деформации с использованием металлоконструкции.

В концертной программе – выступления детских и взрослых хоровых коллективов, вокальных и инструментальных групп, сольное исполнение оперного певца, баритона, народного артиста России, солиста Мариинского театра Василия Герелло. Весь период праздника в парке будут работать развлекательные зоны, проводиться мастер-классы, игры, конкурсы.

Среди гостей мероприятия будет проводиться розыгрыш подарков – участники смогут выиграть путешествия по железной дороге, экскурсии по вокзалам Петербурга, билеты в Музей железных дорог России, наборы для туристов.

Праздник начнется 7 августа в 16:00 в Приморском парке Победы Санкт-Петербурга. Вход свободный.

Фото: пресс-служба ОЖД