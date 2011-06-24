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В Ленинградском зоопарке быку Мааны исполнилось 17 лет

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Чаще всего Мааны отдыхает, но иногда бывает игрив: ему нравятся большие пластиковые шары и елки.

В Ленинградском зоопарке якутский бык Мааны отметил 17-летие. Несмотря на грозный вид он любит киперов и в целом добряк, сообщили в учреждении. 

Любимое лакомство быка – сочные яблоки и сладкая морковка. Чаще всего Мааны отдыхает, но иногда бывает игрив: ему нравятся большие пластиковые шары и елки. 

Не меньше ему нравится чесаться о разнообразные предметы, особенно о специальные щетки, которые сотрудники вешают в вольере. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

В честь праздника петербуржцев приглашали на показательное кормление быка.

Ранее мы рассказывали о том, что ягуар Ричард изучил новый запах. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: бык, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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