В Ленинградском зоопарке быку Мааны исполнилось 17 лет

Чаще всего Мааны отдыхает, но иногда бывает игрив: ему нравятся большие пластиковые шары и елки.

В Ленинградском зоопарке якутский бык Мааны отметил 17-летие. Несмотря на грозный вид он любит киперов и в целом добряк, сообщили в учреждении.

Любимое лакомство быка – сочные яблоки и сладкая морковка. Чаще всего Мааны отдыхает, но иногда бывает игрив: ему нравятся большие пластиковые шары и елки.

Не меньше ему нравится чесаться о разнообразные предметы, особенно о специальные щетки, которые сотрудники вешают в вольере. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В честь праздника петербуржцев приглашали на показательное кормление быка.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка