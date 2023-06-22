В 4 часа утра к мемориалу "Защитникам Ленинградского неба" в Лебяжьем прибыли участники автопробега. В других районах проходила акция "Свеча памяти".

В Ленинградской области День памяти и скорби начался на рассвете – в 4 часа утра к мемориалу "Защитникам Ленинградского неба" в Лебяжьем прибыли участники автопробега. Автопробег стартовал накануне вечером, участники проехали около десятка военных мемориалов, чтобы поклониться героям Великой Отечественной. Об этом рассказала администрация Ленобласти.

В это же время в Волосово школьники вспоминали тех, кто ровно 82 года назад со школьной скамьи ушел на фронт – у городского фонтана они танцевали их школьный вальс. С полуночи на мемориале "Роща пятисот" в Кингисеппе, у стелы "Город воинской славы" в Гатчине, в Астраче горели "Огненные картины войны", созданные руками областных волонтеров из тысяч свечей.

Делегация Ленобласти во главе с губернатором Александром Дрозденко приняла участие в митинге-реквиеме и возложении цветов к Вечному огню в Брестской крепости. На памятных мероприятиях в Бресте присутствовала делегация Совета ветеранов Ленинградской области.

22 июня 1941 года в 4:15 фашисты открыли артиллерийский огонь по Брестской крепости. Началась Великая Отечественная война. Фашисты планировали овладеть укреплением к 12 часам пополудни в первый день войны. Последний защитник окруженной крепости был захвачен 23 июля 1941 года, на тридцать второй день войны.

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Фото: администрация Ленобласти

Видео: ВКонтакте/ Центр "Молодежный"