Адвокат Ирины Безбородовой назвал клеветой новые обвинения в адрес его подзащитной

Ранее в эфире программы "Пусть говорят" была рассказана история некой Екатерины Королевой, которая назвала себя "еще одной жертвой" Ирины Безбородовой. Адвокат указал на очевидные несостыковки в этой истории.

Ток-шоу продолжают смаковать конфликт между петербурженкой Ириной Безбородовой и звездной семьей Стаса Пьехи и Натальи Горчаковой. Напомним, женщину обвинили в нападении на сына певца и инста-модели – Петра Пьеху. После публикации видео с камер наблюдения, не подтвердивших факт инцидента, а также откровенного интервью соседей по даче, которые заступились за Безбородову, скандал стал затихать, а значительная часть зрителей склонилась на сторону петербурженки. Однако в новом выпуске шоу "Пусть говорят" Ирину Безбородову обвинили в еще одном ЧП. В студии появилась женщина, которая назвала себе "новой жертвой" обвиняемой. Якобы 5 лет назад ей досталось от Безбородовой из-за конфликта в ресторанном бизнесе. При этом никаких доказательств своих слов Екатерина Королева приводить не стала.

Новые обвинения в интервью Piter.TV прокомментировал адвокат Ирины Безбородовой. Он уверен, что выступление Екатерины Королевой должно было отвлечь внимание зрителей от отсутствия каких-либо реальных доказательств вины петербурженки в истории с Петром Пьехой.

Участие в программе на Первом канале гражданки Королевой, по моему мнению, лишний раз доказывает отсутствие у противоположной стороны каких-либо доказательств вины Ирины в инкриминируемом ей деянии, ведь насколько было бы просто показать в эфире федерального канала "изобличающее" видео, на котором видно, как Ирина швыряет ребёнка и тот получает травмы, но такого видео нет и быть не может. При этом у Натальи Горчаковой есть видео, которое она показывала 18 июля, в том числе и свидетелям, на котором запечатлен весь инцидент целиком, но это видео по понятным причинам она показывать не хочет. Алексей Станкевич, адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург"

Алексей Станкевич считает клеветой обвинения в нападении Ирины Безбородовой на Екатерину Королеву. Он обратил внимание на наличие спорных эпизодов в биографии этой женщины, которая стала новым героем затянувшегося конфликта. Сами же обвинения в ЧП, которое якобы произошло 5 лет назад, адвокат назвал "голословными".

Был приглашен персонаж который также голословно обвинил Ирину в нанесении ей телесных повреждений пять лет назад. Было показано видео, на котором вообще не видно ни то, что каких-либо противоправных действий, вообще не понятно кто в кадре. Все это было сдобрено рассказом про "тяжелую руку Ирины". Они полагали, что общественность в это поверит, но это не так, никого вся эта чушь не убедила. Более того, насколько нам известно, сама гражданка Королева ранее была фигуранткой нескольких эпизодов мошеннических действий, что наводит на определенные размышления в части ее добросовестности в общем и в правдивости ее рассказа на передаче.

Уже сейчас сторона Ирины Безбородовой подала заявление о привлечении Екатерины Королевой к ответственности по статье "Клевета" (ч.2, ст. 128.1 УК РФ ). Адвокат обратил внимание на то, что в случае реального избиения пострадавшая наверняка обратилась бы за юридической помощью. Тем более, что участница крупного ресторанного бизнеса могла себе это позволить. Однако факт "нападения" не был зафиксирован ни полицией, ни судмедэкспертами.

Уголовное дело по якобы имевшему место факту нанесения ей телесных повреждений не возбуждалось. Сама она говорит, что получила серьезные травмы, была госпитализирована, долго лечилась. Но как тогда объяснить факт отсутствия уголовного дела... не очень понятно! Данные гражданкой пояснения в программе не выдерживают никакой критики. Сначала она говорит, что дело попросту "замяли" некие влиятельные люди, потом утверждает, что причиной не возбуждения уголовного дела явилось отсутствие у нее адвоката, а также познаний в сфере юриспруденции. Если гражданка Королева в очередной раз решила "заработать" легкие деньги, участвуя в передаче и говоря не соответствующие действительности вещи, то спешу ей напомнить об ответственности, в том числе уголовной, за такие действия и высказывания. Алексей Станкевич, адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург"

Напомним, что мера ответственности по ч.2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) составляет до двух лет лишения свободы. Также, по нашим данным, стороной Ирины Безбородовой будет подан иск о защите чести и достоинства.

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Видео: Piter.TV