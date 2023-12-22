В Петербурге раскрыли дело об убийстве 2001 года

Около 23 лет назад в помещении магазина в доме 1/31 по Перекопской улице нашли мертвого охранника. У мужчины было несколько ножевых ранений.

В 2001 году в Петербурге убили охранника магазина. Инцидент произошел на Перекопской улице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня, 14 февраля.

Правоохранители установили, что охранник шантажировал знакомого, который задушил другого человека в 1997 году. Сотрудник магазина требовал от товарища деньги за молчание, поэтому тот решил убрать неприятеля со своего пути. Опасаясь разоблачения, убийца во время конфликта избил оппонента и нанес ему ножевые ранения, от которых охранник скончался. Погибшего нашли с колото-резаными ранами в области груди и травмами головы.

В апреле 2023 года эксперты Петербургского Главка установили, что следы пальцев рук, изъятые в 2001 году в ходе осмотра места убийства охранника, принадлежат 66-летнему мигранту, который находится в местах не столь отдаленных. Мужчина отбывает наказание за убийство жителя Гатчины с марта 2023 года.

Следователи объединили уголовные дела. Подозреваемому предъявили обвинение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее мы писали, что двухлетняя жительница Колпино получила ожоги после картофельной ингаляции.

Фото: Piter.tv