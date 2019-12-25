Петербуржец снимал на видео свои интимные отношения с 8-летним сыном

Подозреваемый задержан за совершение действий сексуального характера в отношении 8-летнего сына.

В Петербурге мужчину подозревают в иных действиях сексуального характера в отношении 8-летнего сына. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 45-летний мужчина в неустановленный период времени, но не позднее 30 марта 2021в квартире на 13-й линии В.О. совершил иные действия сексуального характера в отношении своего сына.

Подозреваемый был задержан и изобличен в вышеуказанном преступлении. В ходе обыска изъяты: ноутбук с видеорядом совершенного преступления (на котором изображен подозреваемый, вступающий в интимные отношения с потерпевшим), семь мобильных телефонов и т.д.

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Фото: Piter.tv