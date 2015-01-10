В Петербурге почувствовали резкий дефицит сотрудников в сфере общепита

Что касается зарплаты, то в ресторанном бизнесе с начала 2022 года они выросли на 6%, но всё равно оказалась ниже, чем желали бы работники.

Общепит в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) испытывает дефицит кадров. Об этом сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

На данный момент владельцам ресторанного бизнеса тяжело найти сотрудников, среднее количество откликов на объявления в 3 раза ниже нормы.

С начала 2022 года на hh.ru было опубликовано более 350 тысяч вакансий в данной отрасли. В Петербурге было опубликовано 11% подобных вакансий (от общего числа).

Что касается зарплаты, то в ресторанном бизнесе с начала 2022 года они выросли на 6%, но всё равно оказалась ниже, чем желали бы работники.

Ранее на Piter.tv: Петербуржцы чаще ищут вакансии на удаленке и с бронью от мобилизации.

Фото: Piter.tv