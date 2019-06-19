Стала известна дата выхода в прокат фильма "Серебряные коньки"

Действие происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге.

Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" выйдет в прокат 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".

Премьера же состоится уже 1 октября на открытии Московского международного кинофестиваля.

Действие происходит в канун 1900 года, в предновогоднем Петербурге. Сын бедного фонарщика Матвей по чистой случайности знакомится с юной аристократкой Алисой. Они вместе решают следовать за своими мечтами.

Главные роли в фильме играют дебютанты – петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. Также в киноленте снялись Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Александра Ревенко, Алексей Гуськов, Северия Янушаускайтеа, зарубежные актёры Дэни Лаван и Кэти Бэлтон.

Видео: Central Partnership