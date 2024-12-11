Российская актриса Дарья Екамасова поделилась радостью от победы фильма "Анора"

Сыгравшая в оскароносном фильме актриса еще не до конца осознала победу.

Российская актриса Дарья Екамасова, сыгравшая роль матери одного из главных героев "Аноры", поделилась эмоциями от победы фильма в беседе с газетой "Известия".

"Это большая радость для всех нас. Пока еще сложно осознать, что произошло", — сказала она.

Она выразила огромную благодарность всем, кто поддерживал фильм и верил в его успех. Роль Екамасовой, как матери главного героя, сыгранного Марком Эйдельштейном, внесла свой вклад в эмоциональную глубину и драматургическую силу "Аноры".

Напомним, что фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера одержал блестящую победу на церемонии вручения премии "Оскар", состоявшейся 2 марта в Лос-Анджелесе. Картина завоевала пять престижных наград: "Лучший фильм", "Луша женская роль" "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж фильма" и "Лучшая режиссура".

Фото: кадр из х.ф. "Анора"