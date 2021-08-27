В цирке на Фонтанке отметили годовщину основания государственных цирков

Для гостей праздника подготовили интерактивную программу. Артисты провели мастер-классы и показали шоу мыльных пузырей.

В цирке на Фонтанке отметили 102-й день рождения основания государственных цирков. Праздник начался с музыкальной программы на улице. Перед гостями выступил Василий Брыканов. Артист исполнял композиции и проводил конкурсы среди детей. Малыши танцевали с бубнами, пели песни и прыгали через скакалку. Гостей удивляли этюдами и ученики цирковых студий. Они учили посетителей жонглировать, кататься на моноциклах и кружится с обручами. В фойе перед гостями выступили эквилибристы и акробаты, для маленьких любителей цирка организовали аквагрим.

Главные представления гости увидели на цирковом манеже. На "Колесе смелости" выступал Андрей Канахин. Вторым номером стал этюд воздушных гимнастов. Через цирковые трюки и музыкальное сопровождение рассказывалась история любви юноши и девушки. Выступление стало премьерой сезона. Работники цирка увидели восхищенные взгляды гостей зала.

Как отметил ведущий программы Юрий Лысенко, аудитория цирка изменилась. Теперь на каждом представлении больше посетителей, чем в прошлые годы. Однако любителей цирка все-таки становится меньше с появлением новых развлечений.

В общем количестве зрителей в цирке стало меньше. Но на каждом представлении гостей все-таки стало больше. Юрий Лысенко, шпрехшталмейстер цирка Чинизелли.

Гостям не только показали этюды артистов, но и рассказали историю появления и развития цирка Чинизелли. Программа была насыщенной, но много времени не заняла. Уже в 15:45 фойе цирка опустело, довольные зрители отправились по домам.

Отмечается, что билеты на праздник гости получили бесплатно. Число зрителей было ограничено из-за вирусной обстановки.