Видео из Барнаула: В легковушку влетела арматура, пробила лобовое и вонзилась в подголовник водителя

Мужчина в шоковом состоянии записал видео с арматурой, которая пронзила его автомобиль.

Под Барнаулом легковой автомобиль пронзила железная арматура.

Водитель авто сразу после ЧП схватил телефон и записал на видео, что произошло с ним несколько секунд назад. По всей видимости, мужчина находится в шоковом состоянии и его речь обильно перемежается нецензурными словами, поэтому Piter.TV публикует видео без звука. На опубликованных кадрах видно, что железная арматура пробила лобовое стекло со стороны водителя и вонзилась в подголовник всего сантиметре от головы владельца авто.

Мужчина очень удивляется, что он смог увернуться и остаться невредимым.

Сегодня все отмечают день пограничника (28 мая прим. редакции), а я буду отмечать второй день рождения Автор видео

Видео: MDK