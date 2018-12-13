Видео из Барнаула: В легковушку влетела арматура, пробила лобовое и вонзилась в подголовник водителя

Под Барнаулом легковой автомобиль пронзила железная арматура.
Водитель авто сразу после ЧП схватил телефон и записал на видео, что произошло с ним несколько секунд назад. По всей видимости, мужчина находится в шоковом состоянии и его речь обильно перемежается нецензурными словами, поэтому Piter.TV публикует видео без звука. На опубликованных кадрах видно, что железная арматура пробила лобовое стекло со стороны водителя и вонзилась в подголовник всего сантиметре от головы владельца авто.
Мужчина очень удивляется, что он смог увернуться и остаться невредимым.
Сегодня все отмечают день пограничника (28 мая прим. редакции), а я буду отмечать второй день рождения
Автор видео
Видео: MDK
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