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Видео из Барнаула: В легковушку влетела арматура, пробила лобовое и вонзилась в подголовник водителя

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Мужчина в шоковом состоянии записал видео с арматурой, которая пронзила его автомобиль.

Под Барнаулом легковой автомобиль пронзила железная арматура.

Водитель авто сразу после ЧП схватил телефон и записал на видео, что произошло с ним несколько секунд назад. По всей видимости, мужчина находится в шоковом состоянии и его речь обильно перемежается нецензурными словами, поэтому Piter.TV публикует видео без звука. На опубликованных кадрах видно, что железная арматура пробила лобовое стекло со стороны водителя и вонзилась в подголовник всего сантиметре от головы владельца авто.

Мужчина очень удивляется, что он смог увернуться и остаться невредимым. 

Сегодня все отмечают день пограничника (28 мая прим. редакции), а я буду отмечать второй день рождения

Автор видео

Видео: MDK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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