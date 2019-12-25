Врач-диетолог рассказала, что делать в случае отравления кишечной палочкой

Если отравился ребенок, пожилой человек или беременная женщина, то необходимо обратиться к врачу как можно скорее.

Новостное агентство "РИА Новости" сообщило, что эксперты Роскачества проверили готовые паштеты с мясом и печенью более десяти торговых марок и обнаружили в половине из них клостридии и кишечную палочку. По словам специалистов, особенно уязвимы перед этими бактериями дети, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью телеканалу "360", что кишечной палочкой могли быть заражены сами животные. По ее словам, при изготовлении паштета в субпродукты, из которых, собственно, и делается паштет, добавляют воду и стабилизаторы, что создает питательную среду для развития бактерии.

Эксперт отметила, при отравлении клостридиями или кишечной палочкой возникают такие симптомы, как слабость, тошнота, диарея, понижение давления, обезвоживание, а также проблемы с сердцем.

Если человек относительно здоров, он легко это переживет. Но это все равно стресс для организма. Как в армии: открыт один фронт – справились, а если их несколько – тогда даже незначительное количество патогенной флоры, которая попадет из паштета, может сыграть решающую роль. Елена Соломатина, врач-диетолог

При признаках отравления специалист рекомендует взрослым употребить абсорбенты и больше пить воды. Кроме того, следует вызвать рвоту. Если отравился ребенок, то следует оперативно обратиться к врачу, так как последствия могут быть фатальными. Это же касается и пожилых граждан, а также беременных женщин и хроников.

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