Экономист рассказал, что даст России продажа нефти Индии

Индия заявила о намерении импортировать из России 15 миллионов баррелей нефти. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович в разговоре с "Петербургским Дневником" рассказал, как это отразится на российском рынке.
По его словам, у России из-за санкций возникает проблема с реализацией углеводородных ресурсов. Поэтому РФ необходимо частично пересматривать логистику поставок.
Если Индия начнет закупать у нас нефть, то она компенсирует то, что мы не поставим в страны, отказавшиеся от наших ресурсов.
Георгий Остапкович
Экономист также заметил, что Индия может выставить РФ дисконт. Например, покупать баррель не за 100 долларов, а за 85, а потом перепродавать уже по 100 той же Европе.
Ранее премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России.
Фото: pixabay
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