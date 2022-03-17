Экономист рассказал, что даст России продажа нефти Индии

По его словам, у России из-за санкций возникает проблема с реализацией углеводородных ресурсов.

Индия заявила о намерении импортировать из России 15 миллионов баррелей нефти. Директор центра конъюнктурных исследований НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Георгий Остапкович в разговоре с "Петербургским Дневником" рассказал, как это отразится на российском рынке.

По его словам, у России из-за санкций возникает проблема с реализацией углеводородных ресурсов. Поэтому РФ необходимо частично пересматривать логистику поставок.

Если Индия начнет закупать у нас нефть, то она компенсирует то, что мы не поставим в страны, отказавшиеся от наших ресурсов. Георгий Остапкович

Экономист также заметил, что Индия может выставить РФ дисконт. Например, покупать баррель не за 100 долларов, а за 85, а потом перепродавать уже по 100 той же Европе.

Ранее премьер Японии рассказал о трудностях из-за контрсанкций России.

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