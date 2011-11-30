Петербургские предприниматели стали чаще открывать магазины пива и кофейни

В прошлом году бизнесмены отдавали предпочтение магазинам одежды.

Во II-III кварталах в Петербурге появилось ещё больше магазинов разливного пива (9% от общего числа новых торговых точек) и кофеен (8%). Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на данные аналитических компаний.

Также востребованными у петербургских предпринимателей остаются табачные лавки (5%). Часто петербуржцы во II-III кварталах натыкались на новые магазины у дома, продуктовые доставки и киоски с мороженым.

В прошлом году бизнесмены отдавали предпочтение магазинам одежды (7%), но сейчас их доля снизилась до 5%.

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Фото: pxhere.com