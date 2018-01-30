Стало известно, какие противоаварийные работы успели провести в доме Лялевича до пожара

Последний год за состоянием доходного дома следит администрация Адмиралтейского района. Piter.TV узнал, как она спасает его от полного разрушения.

У доходного дома Лялевича на улице Розенштейна, 39, литера А долгая и интересная история. В начале XXI века здание было жилым, однако в 2009 году его окончательно расселили. В 2010 году администрация Адмиралтейского района признала постройку аварийной и нуждающейся в реконструкции. Дом отключили от всех инженерных коммуникаций. После этого его судьба постоянно менялась.

Дом много раз хотели продать на торгах. Предполагалось, что там может появиться новый объект, но градозащитники были против. Здание оставалось одним из немногих, которое выжило после массового сноса в 2000-х. Как сообщили Piter.TV в комитете имущественных отношений, в 2017-2018 годах аукцион по продаже проводился 9 раз, но их признали несостоявшими: заявок на участие не было. Объект оценили в 120 млн рублей.

Дом обслуживался управляющий организацией ООО "Стилес". В 2016 году ее исключили из лицензии на обслуживание. Здание должно было быть законсервировано, но в нем периодически происходили пожары, собирались люди без определенного места жительства.

В итоге КИО поручил в 2020 году районной администрации разобраться с постройкой и провести работы, направленные на содержание здания. Таким образом, на протяжении более 10 лет за домом никто не следил. Его состояние достоверно отражают кадры, сделанные в день пожара 23 ноября.

До пожара специалисты успели провести следующие работы: очистили дом от граффити, отремонтировали металлические конструкции, провели отбивку штукатурки стен, кладку отдельных участков стен, заделали проемы в стенах, провели устройства защитной сетки, гидрофобизации поверхностных стен, зашили проемы железом. Самым проблемным местом остается кровля, которой по факту нет.

Чтобы прекратить несанкионированный доступ в дом, Жилищное агентство Адмиралтейского района несколько раз привлекало к решению проблемы полицейских. Помогли ли они или нет в итоге — не сообщается.

СПб ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района" в адрес Управления министерства внутренних дел России по Адмиралтейскому району дважды направлялись письма с просьбой провести проверку по факту пребывания криминальных и других посторонних лиц в расселенном доме. пресс-служба Адмиралтейского района.

В администрации не ответили на наш вопрос о том, как в дальнейшем будет использоваться здание, однако подчеркнули что за ним "следят" в постоянном режиме.

Доходный дом получил свое название в честь архитектора Мариана Станиславовича Лялевича. Он был построен в 1904 году в стиле модерн.

Фото: Piter.TV