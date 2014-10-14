Глава Росгосцирка рассказал, что будет с блокадной подстанцией на набережной Фонтанки

При этом, глава Росгосцирка подчеркнул, что это всего лишь его личные соображения, а не окончательное решение.

Правительство Петербурга осенью передало здание исторической подстанции на набережной Фонтанки в управление Российской государственной цирковой компании. Директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал "Петербургскому дневнику", что окончательное решение о том, что будет в здании, еще не принято, однако там обязательно сохранится история этого места.

Глава Росгосцирка считает, что, туда можно перевести действующий Музей циркового искусства, экспозиции которого расположены на всех этажах цирка, который часто называют именем его основателя Гаэтано Чинизелли.

Также Сергей Беляков предлагает разместить на территории бывшей подстанции детскую цирковую школу с манежем. При этом отмечается, что Росгосцирк обязательно сохранит военную историю этого места.

При этом, глава Росгосцирка подчеркнул, что это всего лишь его личные соображения, а не окончательное решение.

Фото: citywalls (Nipnip)