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С 1 августа изменится режим работы метро "Черная речка"
Сегодня, 9:55
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С 1 августа изменится режим работы метро "Черная речка"

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На станции будут ремонтировать эскалатор.

В связи капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Черная речка". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 1 августа и до 27 сентября по рабочим дням с 18:00 до 19:00 часов вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход.

Метрополитен просит пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

Ранее стало известно, что в Петербурге билет на общественный транспорт можно купить через чат-бот.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, черная речка
Категории: Лента новостей,

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