С 1 августа изменится режим работы метро "Черная речка"

На станции будут ремонтировать эскалатор.

В связи капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Черная речка". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 1 августа и до 27 сентября по рабочим дням с 18:00 до 19:00 часов вход в вестибюль будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения работы вестибюля на вход.

Метрополитен просит пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

Ранее стало известно, что в Петербурге билет на общественный транспорт можно купить через чат-бот.

Фото: Piter.tv