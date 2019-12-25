Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил вакцины, которыми следует прививаться тем, кто переболел COVID-19. Его слова передает информационное агентство "РИА Новости".
Специалист заявил, что пожилым жителям России для вакцинации после перенесенного коронавируса больше подойдет "Спутник V", а тем, кому менее 60 лет – "Спутник Лайт".
Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V".
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Ранее Гинцбург заявил о необходимости ревакцинироваться от COVID-19 один раз в шесть месяцев. По его словам, в течение полугода после завершения курса вакцинации уровень антител уменьшается. Однако, если организм постоянно сталкивается с чужеродным антигеном, то этого не происходит, поэтому ревакцинация так важна, подчеркнул специалист.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
А куда подевался Кови Вак ? Или бизнес Спутника V вытеснил все остальные препараты с рынка ?