Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

Для тех, кому 60 лет и более подойдет "Спутник V", остальным - "Спутник Лайт".

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург перечислил вакцины, которыми следует прививаться тем, кто переболел COVID-19. Его слова передает информационное агентство "РИА Новости".

Специалист заявил, что пожилым жителям России для вакцинации после перенесенного коронавируса больше подойдет "Спутник V", а тем, кому менее 60 лет – "Спутник Лайт".

Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V". Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Ранее Гинцбург заявил о необходимости ревакцинироваться от COVID-19 один раз в шесть месяцев. По его словам, в течение полугода после завершения курса вакцинации уровень антител уменьшается. Однако, если организм постоянно сталкивается с чужеродным антигеном, то этого не происходит, поэтому ревакцинация так важна, подчеркнул специалист.

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