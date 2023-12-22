В Ботаническом саду рассказали, чем кормить птиц зимой

Птицы любят сырые неочищенные семечки подсолнечника и некоторые виды орехов.

В Ботаническом саду рассказали, что количество вредителей на деревьях снижается, если зимой кормить птиц. Для защиты 35-40 плодовых деревьев достаточно всего пары синиц. Выжившие особи весной будут активно кормить своих птенцов, особенно старательно собирая насекомых. Жителям Петербурга назвали полезные лакомства для птиц. Список опубликовали в tg-канале учреждения.

Птицы любят сырые неочищенные семечки подсолнечника. Ими даже можно кормить уток. Кроме того, особи питаются арахисом, но его нельзя оставлять в местах, где живут белки. Не откажутся птички и от грецкого ореха. Также пернатым нравится есть несоленое сало на шкурке. Его можно примотать к опоре проволокой.

Специалисты отметили, что до 90 процентов птиц погибает сильные холода и обильные снегопады. Причиной их смерти становится голод.

Кормушки в идеале должны быть недоступны для голубей, их численность в городе лучше не увеличивать.

Ранее на Piter.tv: в Приозерске на реке Вуокса зимуют около 20 лебедей-кликунов.

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