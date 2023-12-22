Петербуржцам рассказали об угрозе терроризма на примере трагедии в "Крокус Сити Холл"

Репортаж с лекции по вопросам антитеррористической безопасности от Центра специальной подготовки "Доброволец".

Ветераны специальной военной операции обучают петербуржцев основам антитеррористической безопасности. Бесплатные лекции для всех желающих проводят представители учебного центра специальной подготовки "Доброволец". Поводом для очередного мероприятия послужили драматические события, которые произошли 22 марта в "Крокус Сити Холле".

Офицер запаса, участник боевых действий Александр Лобанов рассказал о выживании в экстремальных условиях. Петербуржцам посоветовали обращать внимание на подозрительных людей и предметы, сразу сообщать о них правоохранительным органам. На примере теракта в "Крокусе" зрителям объяснили основные ошибки в поведении гражданских лиц. Участников мероприятия также пригласили на курсы оказания первой помощи, которые проводит ЦСП "Доброволец".



Ещё одной темой встречи стали меры безопасности в образовательных учреждениях - как в случаях терроризма, так и подросткового шутинга. Организаторами мероприятия выступили Учебный Центр "Доброволец" при содействии Центра Экипировки "Okop Tactical" и организации "Невский Щит".

Узнать о следующих лекциях и занятиях можно в сообществе ЦСП "Доброволец" во ВКонтакте.

Видео: Piter.TV

